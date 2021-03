Britney Spears quebra o silêncio e reclama de documentário sobre ela

Na terça-feira (30), Britney Spears, disse que não concorda com a forma que foi retratada em Framing Britney Spears (A vida de uma estrela), apesar de não ter assistido o documentário. O filme do jornal The New York Times está em exibição no Globoplay.

Ela disse em uma publicação do Instagram, que o pouco que viu a magoou muito. “Eu não assisti ao documentário, mas pelo que eu vi fiquei envergonhada pela forma como me retrataram nele”, escreve Spears em uma publicação no Instagram.