A música “Break My Soul” marca retorno emblemático de Beyoncé. Ouça

Nesta terça-feira (21), Beyoncé deu início a sua nova era musical com o lançamento do single Break My Soul. A música faz parte do álbum Renaissance, que será colocado no mercado em 29 de julho. A cantora anunciou a nova música com um número “6”, o que pode indicar que essa será a sexta faixa do novo disco.

Beyoncé, porém, não deu mais nenhum detalhe do projeto, que os fãs esperam ansiosamente passados seis anos desde o lançamento de Lemonade, seu último álbum.

Com um ritmo dançante, a canção foi co-produzida pela equipe responsável pelo sucesso Single Ladies, Tricky Stewart e The-Dream. A música que já ganhou o coração dos ouvintes, ainda conta com os vocais de Big Freedia.

Os lançamentos da Queen B chegam de repente, sem aviso prévio. Às vezes, os fãs só têm leves spoilers de que algo está prestes a acontecer através das redes sociais e então milhares de teorias começam a surgir. Nos últimos dias, a estrela apagou as fotos de seus perfis nas redes e anunciou que Renaissance chegaria no final do mês. Nos posts de divulgação, ela incluiu “Act I” (Primeiro ato, em tradução livre), o que pode significar que Bey pode dividir o lançamento em partes, como um espetáculo.

A TIDAL, plataforma digital comandada por Jay-Z, marido da cantora, fez parte da estratégia de lançamento, publicando a mesma arte usada nas redes de Beyoncé. Em 2016, quando seu último álbum foi lançado, ela também usou o serviço de streaming para veicular as músicas.

A estrela também alterou a biografia de todas as redes sociais para anunciar a data de seu novo projeto. E, para celebrar o lançamento, a Queen fez um ensaio para a Vogue britânica, quando foi fotografada pelo brasileiro Rafael Pavarotti.

Ouça o novo single: