Bela Gil diz ter pretensões políticas e já se filiou a um partido político

Atualizado em 16 out 2020

Por Da Redação - Atualizado em 16 out 2020, 12h53 - Publicado em 16 out 2020, 14h00

Bela Gil é conhecida pelas suas receitas naturais, sustentáveis e inovadoras. No entanto, além do estilo de vida mais saudável, a chef de 32 anos defende firmemente seu ativismo e revelou que tem pretensões políticas.

Em entrevista ao jornal O Globo, Bela contou que se filiou ao PSOL, mas que não pensa em se candidatar no momento. “Tenho, sim [pretensões políticas]. Eu me filei ao PSOL, mas não penso em me candidatar agora. O ambiente político está muito dividido, muito briguento”, falou.

Com um novo livro recém-lançado pela editora Sextante, Simplesmente Bela, em que ela une várias receitas caseiras – não só de comidas, mas também de produtos de limpeza e para cabelos -, a chef falou de seu ativismo socioambiental.

“Precisamos mudar a forma como nos alimentamos, assim como precisamos mudar a forma como produzimos a comida. Um dia que deixamos de comer carne já faz diferença globalmente. Agora, de que adianta fazer isso se só uma parcela da população tem acesso à comida?”, questionou. “Também estou acompanhando mais de perto as decisões do Congresso e mais engajada em movimentos, como o Sem-Terra. Está tudo interligado, entende? Não dá para falar sobre fome e alimentação saudável se a terra está concentrada nas mãos de poucos”, completou.

Ao jornal, ela também criticou o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. “Acho que o ministro acredita que exista uma grande lacuna entre o homem e a natureza, como se os dois fossem totalmente separados. E que a gente pode e deve apropriar a natureza para o nosso bem e para nosso enriquecimento e prosperidade. É um olhar muito equivocado”, opinou.

