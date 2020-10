Atriz global sofre ataque lesbofóbico e anuncia: “vou processar”

Atualizado em 15 out 2020, 16h31 - Publicado em 15 out 2020, 18h00

Por Da Redação - Atualizado em 15 out 2020, 16h31 - Publicado em 15 out 2020, 18h00

A atriz Olívia Torres, que esteve no ar recentemente como Débora, na edição especial de Totalmente Demais, usou seu perfil no Instagram para denunciar um ataque homofóbico que recebeu na rede social, na última quarta-feira (14).

Assumidamente lésbica, Olívia compartilhou nos stories que recebeu mensagens inadequadas de um rapaz, que também a enviou uma foto obscena afirmando “você precisa de uma dessa”.

“Gente, para vocês que acham que não existe violência lesbofóbica no mundo, vou deixar um exemplinho (sic) que recebi agora mesmo”, começou. Em seguida, ela mostra as mensagens que recebeu do agressor. “Mas, amores, estou bem, tá? Infelizmente, já me acostumei com esse tipo de DM [Mensagem Direta]. Essa eu postei porque achei particularmente violenta e vou entrar com um processo contra ele, que continua me mandando mensagens”, completou.

No início do ano, à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Olívia já havia se pronunciado sobre o preconceito contra mulheres lésbicas. “Lesbofobia é um assunto sério e aparece até quando os homens hiperssexualizam nossos corpos e transformam em fetiche o relacionamento entre duas mulheres. Apesar de fazer questão de ser livre, eu me mantenho ligada porque é perigoso”.

Em agosto, no mês da visibilidade lésbica, CLAUDIA publicou um artigo de Maira Reis, fundadora de uma startup que desenvolve soluções de diversidade LGBTQIA+ para empresas. Nele, ela rebate agressões direcionadas aos relacionamentos lésbicos.

O que falta para termos mais mulheres eleitas na política