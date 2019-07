Backstreet Boys devem voltar ao Brasil em 2020, diz jornal

Os fãs de Backstreet Boys estão atentíssimos: a boy band pode incluir o Brasil em sua nova turnê no primeiro semestre de 2020! A informação foi publicada na segunda-feira (23) pelo jornal Destak, responsável por anunciar a vinda de cantores como Drake e Cardi B.

A banda voltou à ativa depois de 6 anos com o álbum “DNA”. O trabalho ganhou elogios da crítica especializada e do público por seu caráter eclético.

A previsão, de acordo com o jornal, é que as apresentações aconteçam em março do ano que vem, com possibilidade de extensão para abril. Datas e locais ainda não foram definidos.

Caso a vinda da banda seja confirmada, os Backstreet Boys voltam às terras brasileiras depois de quatro anos, quando se apresentaram em cinco capitais – São Paulo, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

