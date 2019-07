Miley Cyrus diz não querer filhos porque ‘a Terra está estragada’

Miley Cyrus afirmou em entrevista à revista Elle que não pretende ter filhos. Os problemas ambientais e sociais fizeram com que ela tomasse essa decisão. Entre as declarações ela afirmou que a sua geração tem uma relação diferente sobre questões familiares e como lidar com o planeta.

A cantora é casada com o ator Liam Hemsworth e acredita que o planeta Terra não está em boas condições para que ela possa ter filhos. “Sabemos que a Terra não vai aguentar. Se você não quer filhos, as pessoas sentem pena de você, como se você fosse uma vadia fria e sem coração que não é capaz de amar”, disse Miley.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

“Até que eu tenha certeza de que meu filho poderá viver em uma Terra com peixes na água, eu não vou trazer outra pessoa ao mundo para lidar com isso”, explicou.

Miley comparou a Terra com um “ser feminino” e que a humanidade está destruindo-a. “Quando ela está com raiva, não f*** com ela. É assim que eu sinto que as mulheres estão se sentindo agora. A Terra está com raiva. Nós estamos fazendo a mesma coisa com a Terra que fazemos com as mulheres. Nós apenas tiramos dela e esperamos que ela continue produzindo. E ela está cansada disso, não consegue produzir. Estamos fazendo um planeta de m****, e eu me recuso a entregar isso ao meu filho”

A cantora já havia mencionado a escassez de recursos naturais na música “1 Sun” e questões ambientais que a preocupam.

Leia mais: Este MET Gala foi o mais louco de todos

Síndrome de burnout – Izabella Camargo conta a sua história no podcast Senta Lá, CLAUDIA