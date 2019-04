Atriz abre o jogo sobre boatos de affair com pai de Neymar

A atriz Franciely Freduzeski, 40 anos, usou sua conta no Instagram neste domingo (31) para negar os boatos de que é affair de Neymar da Silva Santos, pai do jogador, e ainda revelou que está “buscando sua cura” em sua luta contra a depressão.

“Não sou affair de ninguém. Cada vez mais buscando minha cura de uma tristeza que vem das profundezas dos nervos mais escondidos”, escreveu a atriz, adicionando uma foto onde aparece nua durante um ensaio.

Em 2017, Franciely foi apontada como affair do pai de Neymar, o que causou grande polêmica, já que o empresário ainda não era oficialmente divorciado de Nadini, mãe do atleta.

Em fevereiro deste ano, os boatos voltaram a ser espalhados e apontaram que a atriz e Neymar pai estavam juntos em Paris. “Conheço ele normalmente, mas não tivemos nada”, declarou Franciely para o Extra.

Endometriose e depressão

Na manhã do domingo (31), o jornal Extra publicou uma entrevista em que a atriz abre o jogo sobre sua vida pessoal e sobre a depressão que está enfrentando. No ano passado, ela foi diagnosticada com endometriose, distúrbio em que o tecido que reveste o útero crescem em seu exterior. No caso de Franciely, a doença atingiu seu nervo ciático, deixando-a sem andar.

“Fiquei quase um ano sentindo uma forte dor na região lobar, que descia pela minha perna inteira, causando formigamento. Eu não conseguia andar.” relembra. “Parei de sair com os meus amigos, de viajar, porque eu não podia ficar sentada. Minha vida social mudou muito. Perdi uns 3kg e muito cabelo, e minha pele ficou ruim”

Além da baixa autoestima causada pela alteração hormonal decorrente da endometriose, Franciely revela que estava frustrada profissionalmente, o que agravou a sua depressão. Ela passou três anos estudando inglês e interpretação nos EUA, mas quando voltou ao Brasil conseguiu poucos papéis, sendo o mais conhecido uma participação na novela “Orgulho e Paixão”.

“Agora estou bem melhor porque voltei a ter uma vida social com os amigos. Mas continuo tomando remédios para dormir, acordar, ansiedade e ânimo. Consigo andar, mas não posso subir nem descer ladeira nem carregar peso”, revela a atriz que ainda confessa ter pensado em suicídio.

Após sua recuperação, Franciely fez um ensaio fotográfico nua, que originou a foto postada em seu Instagram.

