Mãe de Bruna Marquezine sai em defesa da filha

Bruna Marquezine foi surpreendida por uma homenagem da mãe na madrugada do último domingo (31). Nos comentários de um post, Neide Maia elogiou a filha e rebateu críticas.

A atriz foi para Angola, na África, participar de um trabalho humanitário. Lá, ela presta ajuda em projeto social africano de jovens evangélicos na Aldeia Nissi, na cidade de Kuit.

“Em um mundo no qual buscamos apenas coisas materiais e olhamos somente para os nossos umbigos, é muito lindo ver jovens doando uma parte de seu tempo para levar amor e alegria a quem precisa. Coisa linda de se ver! Com certeza, isto servirá de incentivo para muitos outros jovens. Tomara! Eu creio!”, disse Neide.

A mãe ainda rebateu críticas recebidas pela filha por algumas pessoas. “Filha, poucas vezes me manifestei em redes sociais, mas senti uma necessidade que veio do coração. Você é um ser muito especial e isso me emociona muito. Você é um espírito de muita luz. Luz essa que ninguém conseguirá apagar com mentiras e fofocas sem fundamentos”, disse.