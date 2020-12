Atacada por racistas, Ludmilla deleta redes sociais: “isso é crime”

A cantora Ludmilla deletou suas redes sociais após ser expor que frequentemente sofre ataques racistas em comentários feitos em suas postagens. Ela afirmou que vai denunciar.

“E daí para pior. Vocês não têm noção do que eu passo com essas pessoas. É 24 horas por dia de comentários racistas em todas as minhas postagens. Mas eu estou tirando print de tudo porque isso é crime e vai pagar um por um”, escreveu, antes de apagar suas contas no Instagram e no Twitter.

A cantora mostrou que tipo de ofensas racistas tem recebido na rede. Em uma delas, havia emojis com cascas de banana. Fã da cantora a defenderam nas redes:

A cantora Ludmilla desativou suas redes sociais, após sofrer novos ataques racistas, além de ataques LGBTfóbicos. Eu quero muito que um dia a gente consiga ter paz.

Todo meu amor e apoio a #ludmilla ✊🏾🖤🏳️‍🌈 — Diego Mesquita ✊🏾🏳️‍🌈 (@bixapretadosub) December 19, 2020

Nós negros sabemos o qto dói e o qto atinge diretamente a nossa saúde mental esse fardo de sermos julgados, inferiorizados e discriminados por nossa cor de pele. Sentimos a sua dor, #Ludmilla Estamos com vc! #Racistasnãopassarão — Carol Sales (@httpsalles) December 19, 2020

É inadmissível uma artista negra como @ludmilla precisa desativar as redes sociais por conta de ataques racistas!#Ludmilla — Lirio (@ThathaLirio) December 19, 2020

