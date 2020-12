Ana Maria Braga vai sair da Globo, segundo colunista

O ano de 2020 está prestes a acabar, e as notícias pra 2021 já começaram a circular. De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco do programa A Tarde é Sua, Ana Maria Braga teria pedido sua aposentaria da Globo e foi atendida.

Os boatos de uma possível saída de Ana Maria da emissora já rolavam há muito tempo – no mês de maio, circulou a informação de que o programa Mais Você sairia do ar depois de 20 anos, em virtude do coronavírus.