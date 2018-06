As diferenças entre a 1ª vez de Kate e Meghan sozinhas com a Rainha

Meghan Markle, Duquesa de Sussex, participou oficialmente de seu primeiro evento solo com a rainha. E, apesar do hábito de acompanhar a matriarca em aparições públicas fazer parte do protocolo real, o dia de Meghan vem menos de um mês depois do enlace com Príncipe Harry.

Para referência, Kate Middleton não fez sua primeira excursão oficial com a Rainha até quase um ano após seu casamento, em 2011, com William. O passeio só foi acontecer em 8 de março de 2012, como parte da turnê do Jubileu de Diamante de Elizabeth II – uma celebração pelos 60 anos de reinado.

OS LOOKS

–

Kate Middleton seguiu a Rainha vestindo um terno azul com peplum assinado por L.K. Bennet e um fascinador perto de James Lock. A duquesa de Cambridge e a matriarca da Família Real assistiram a uma apresentação de dança na De Montfort Square, em Leicester, na Inglaterra. Depois, acompanharam um desfile de moda na Universidade De Montfort. O dia foi encerrado com uma visita à Catedral de Leicester, onde receberam flores.

–

Já Meghan Markle optou por um vestido Givenchy em tom off-white, coberto por uma capa curta e marcado na cintura por um cinto. Nos pés, foi de scarpins pretos. Ela e a Rainha inauguraram o museu Mersey Gateway Bridge e Catalyst Science Discovery Center em Cheshire e depois viajaram para Chester, ambos Inglaterra, onde abriram o Teatro Storyhouse. A viagem foi toda feita de trem.