Meghan Markle surge deslumbrante em 1º compromisso oficial como duquesa

Meghan Markle, 36 anos, cumpre nesta terça-feira (22) o primeiro compromisso oficial como Duquesa de Sussex, título recebido após o casamento com Príncipe Harry no último sábado (19).

Trata-se do início das comemorações do aniversário de 70 anos do Príncipe Charles. O herdeiro do trono britânico comemora mais uma primavera apenas em novembro, mas, por causa do frio, não é possível celebrar ao ar livre, por isso a antecipação.

De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o evento homenageia organizações de caridade e outras instituições que o pai de Harry tem apoiado ao longo da vida. No total, são esperados quatrocentos convidados.

