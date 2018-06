Meghan Markle quebra protocolo real durante aniversário da Rainha

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, fez sua primeira aparição pública pós lua-de-mel neste sábado (9) em Londres, na comemoração do aniversário da Rainha Elizabeth II.

Ao lado de seu marido, Príncipe Harry, Meghan quebrou um dos protocolos ao usar um vestido rosa claro com mangas curtas. De acordo com a tradição, os membros da Família Real usam mangas longas para o evento. O casal desfilou junto com os demais membros da família.

Já Kate Middleton e Camilla Parker-Bowles estavam juntas na mesma carruagem usando tons de azul claro e mangas longas, enquanto Príncipe William e Charles seguiam à cavalo. A Rainha Elizabeth, a homenageada da cerimônia, seguiu sozinha, sem a companhia de Príncipe Philip, seu marido.

