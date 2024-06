Após troca de ofensas, Neymar anuncia processo contra Luana Piovani

Na manhã de ontem (30), Luana Piovani foi às redes sociais criticar Neymar após o jogador demonstrar apoio à PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe a privatização das praias. Na ocasião, a atriz o chamou de “estrupício”, afirmando que ele era um “péssimo exemplo como cidadão, homem, pai e marido”. Ela também questionou como o jogador conseguia ser “tão mau-caráter”. Confira o vídeo das declarações:

Neymar respondeu às críticas

Ainda na noite desta quinta-feira, Neymar foi ao X (antigo Twitter) se pronunciar sobre os comentários feitos por Piovani: “Abriram a porta do hospício, soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vá atrás dela”, declarou.

Em seguida, o jogador insinuou que a carreira da atriz já havia acabado: “Seu tempo já foi, era uma ótima atriz, não tenho nada que falar de você, mas agora é enfiar um sapato na boca. Só fala m*rda”, afirmou. Veja as publicações a seguir:

Piovani rebateu as ofensas nesta sexta-feira

Após a grande repercussão das falas de Neymar, consideradas misóginas e psicofóbicas, Luana retornou ao Instagram nesta sexta-feira (31) para se defender: “Cala a boca, Neymar. Por que todo homem sem argumento tem que chamar a mulher de louca?”, escreveu, em um dos stories compartilhados.

Por fim, Luana afirmou: “Sei que todos estão esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos. Então vou seguir chique daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up!)”.

Neymar anuncia possível processo contra Luana Piovani

Segundo apuração realizada pelo portal F5, que entrou em contato com o jurídico do atacante, a equipe de Neymar já iniciou os trâmites para processar Luana Piovani. Em nota, foi informado que o caso será levado à esfera judicial.

“O nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequado.”

A seguir, você confere o comunicado na íntegra emitido pela equipe do jogador:

“Recentemente o nome da nossa empresa foi associado às questões ligadas à PEC 03/2022, infelizmente em um contexto pejorativo e politizado.

Nossa parceira DUE, responsável pelos empreendimentos imobiliários na região Nordeste, já se posicionou, demonstrando o cumprimento fiel às questões ambientais e de licenciamento dos seus projetos e, sobretudo, a total desconexão da sua iniciativa privada com a PEC 03/2022, que não refletirá em nada nos imóveis de sua propriedade. A questão da relevância desse tema cabe ao Congresso Nacional e aos especialistas.

O Deputado Túlio Gadelha, que associou inicialmente no Plenário da Câmara os empreendimentos da DUE à PEC 03/2022, já foi acionado, informado em detalhes o equívoco que cometeu e compreendeu perfeitamente a ausência de ligação, seguido de um pedido de desculpas.

Por outro lado, infelizmente, de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável, a senhora com o nome de Luana Piovani utilizou suas redes sociais para atacar nosso cliente Neymar Jr, tentando associar sua imagem a um tema polêmico. Atacou sem propósito, criando conjecturas e elocubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais.

Nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequados.”

