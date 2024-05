Lucas Lima fala sobre passar 1º dia dos namorados solteiro: “É estranho”

Após o surpreendente término com Sandy, Lucas Lima falou pela primeira vez sobre a nova fase solteiro. Em entrevista ao programa “Encontro com Patrícia Poeta”, exibido pela TV Globo, o músico declarou: “É estranho, primeiro dia dos namorados solteiro. É tudo muito novo. Mas está tudo tranquilo. Estamos trabalhando que nem uns malucos, tentando se ajeitar. Mas está tudo bem, tranquilo, sem grandes traumas por enquanto”, brincou.

O casamento de Lucas e Sandy terminou em setembro de 2023, após 24 anos juntos. Os dois se conheceram ainda na adolescência.

Na época, ambos já viviam uma realidade agitada, repleta de shows e turnês – – ele, com a Família Lima, e ela, na dupla ao lado do irmão, Junior.

Foi em 2007 que Lucas pediu Sandy em casamento, durante uma viagem à Disney. No final de 2013, o casal anunciou a primeira gravidez. Em junho de 2014, nasceu Theo, hoje com 9 anos.

O que Sandy e Lucas declararam sobre o término em 2023

No ano passado, Sandy e Lucas realizaram uma publicação conjunta no Instagram, afirmando que, apesar de triste, o rompimento não foi acompanhado de traumas ou brigas. “Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita.”

