Luana Piovani detona Neymar: “Como consegue ser tão mau caráter?”

Nesta quinta-feira (30), Luana Piovani publicou uma série de stories no Instagram detonando Neymar. Na ocasião, ela se mostrou contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias, apoiada pelo jogador do Al Hilal. Em certo momento, ela dispara: “Como consegue ser tão mau caráter?”.

Segundo a artista, Neymar é um “estrupício”: Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam sim, mas só uma mãe sabe que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental.”

Luana também afirmou que Neymar não é um “bom pai”

Ainda na mesma sequência de stories, Luana Piovani declarou que o jogador é um péssimo exemplo como cidadão, pai, homem, marido e companheiro. “Pode ser que a mulher com quem ele esteja ache ele um ótimo pai, mas precisamos ter discernimento para entender que ela está vivendo uma fantasia.”

“Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar”

Piovani também revelou um de seus maiores sonhos: que seus filhos esqueçam a existência de Neymar. “Imagina se isso é ídolo? Alguém que trai a mulher grávida três vezes durante a gestação não pode ser um bom pai porque não está levando em consideração a mãe dessa criança”, disparou.

Confira o vídeo completo:

Luana Piovani desceu a lenha em Neymar pelo apoio que ele tem dado a privatização das praias. 🔥 pic.twitter.com/UPK5zbNnTW Continua após a publicidade — Dan Pimpão 🏳️‍🌈 (@DanPimpao) May 30, 2024

