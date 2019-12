Após ser interrompida por Faustão, Sheron Menezzes desabafa no ‘Encontro’

Sheron Menezes falando da importância de identificar comportamentos de relacionamento abusivo. Faustão: aqui não é encontro com Fátima, vamos jogar.

Aline Riscado como jurada do Dança e Faustão solta: todo mundo quer saber se vc tá com o Gabigol.

Uai?? 🤷🏻‍♀️

— Anna Flávia Fonseca (@annaflaviamf) December 8, 2019