Brad Pitt não vai passar o Natal com todos os filhos. Saiba o motivo

As festas de fim-de-ano ainda tem sido difíceis para Brad Pitt desde o divórcio de Angelina Jolie. A custódia dos filhos ficou com a atriz e ele ainda tem todas as visitas supervisionadas com os filhos, o que dificulta a aproximação. O filho mais velho, Maddox, não fala com o pai há anos. “Não há nenhum contato entre os dois”, diz uma fonte próxima ao ator para a revista US Weekly, que assegura que Pitt por hora desistiu de tentar se reaproximar do filho. Não que tenha perdido as esperanças de reconciliação, mas o ator entende que as mágoas ainda são recentes demais para reverter a situação. “Brad espera que assim que [Maddox] fique mais velho eles voltem a ficar próximos como eram”, diz a fonte.

Angelina Jolie ficou com a custódia dos seis filhos com Brad Pitt. Os mais velhos se afastaram do ator

Mas não é apenas Maddox que tem entristecido o ator indicado ao Globo de Ouro: no natal do ano passado, Zahara só ficou apenas algumas horas com ele e esse ano Pitt não espera que ela venha visitá-lo. Nem Pax, apenas os gêmeos e Shiloh ficarão com o pai no dia 24. “Ele [Brad] entende que os filhos mais velhos estejam constrangidos e não quer aumentar a pressão sobre eles, forçando a convivência, depois de todos os traumas que a família passou com a separação”, diz a fonte da US Weekly. No ano passado, com o supervisor presente, Pitt recebeu a visita de Zahara, Pax, Vivienne, Knox e Shiloh, no dia 25 e eles trocaram presentes relativamente ‘ simples’, uma vez que o ator se preocupa em não mimar os filhos com muito luxo.

No entanto 2019 fecha mais feliz para Brad Pitt: além das indicações ao Globo de Ouro e SAG Awards, ele recebeu a notícia de que estará completamente sozinho com os filhos, sem nenhuma supervisão. É o primeiro desde 2016 que ele é dispensado do controle e está planejando compensar com muita diversão. “Seu maior desejo é que as crianças peçam para passar a noite também, mas já está feliz de estar com eles na véspera (24)”, diz a fonte que sabe dos sentimentos do ator.

Brad Pitt e Jennifer Aniston já se reencontraram (longe das câmeras) mas ainda não estiveram em um evento juntos e solteiros desde que se divorciaram

Entrando janeiro, Pitt terá outros reencontros. Começando a temporada de premiação ele vai esbarrar com a ex, Jennifer Aniston, logo no primeiro fim de semana de 2020. E no seguinte também. Os dois são indicados para os mesmos prêmios e ainda não estiveram em um evento público desde que voltaram a ficar solteiros. Todas as câmeras vão buscar as interações entre eles. “Jen e Brad são amigos e se vêem ocasionalmente”, diz a mesma fonte à US Weekly. “Não há a menor possibilidade que fiquem tensos ou constrangidos de esbarrarem na festa”, diz.

O ex-casal já provou que o pior ficou para trás quando o ator foi à festa de 50 anos da atriz em fevereiro de 2019. Segundo testemunhas, eles se abraçaram e ela agradeceu o carinho. nada de mais para os dois que desmentem qualquer chance de revival. ” Não há mais nada romântico entre eles”, diz a fonte.

Que pena!

