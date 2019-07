Relacionamento abusivo: como saber se você está em um

Seu namorado te dá um beliscão e você acha que tudo bem porque foi de leve e ele só estava um pouco nervoso? Em um dia seu marido é supercarinhoso e no outro grita em público por causa de ciúmes? Ele nunca te chama pelo nome, só por apelidos genéricos que poderiam ser usados com qualquer mulher? Seu crush coloca a culpa em você por todas as brigas e coisas que não deram certo? Esses são alguns sinais de alerta que podem indicar que, sim, você está em um relacionamento abusivo.

As relações abusivas são o tema do segundo episódio do podcast “Senta Lá, CLAUDIA”. A blogueira Thatu Nunes, do “Mãe de Adolescente”, sua filha Gigi Nunes, que namora há um ano, a editora Alessandra Balles e a promotora Valéria Scarance conversam sobre como reconhecer se a pessoa com quem você está é uma cilada e como pedir ajuda para sair dessa situação.

Uma das bases dessa conversa no podcast foi a cartilha “Namoro Legal”, feita pelo Ministério Público de São Paulo com dicas práticas para ajudar a entender quando há abuso na relação. O público-alvo principal são as adolescentes, mas todas as mulheres vão se reconhecer nas situações relatadas. “Essas relações podem se tornar violentas e as mulheres jovens são as que mais sofrem. No Brasil, 42% das mulheres entre 16 e 24 anos sofreram violência em 2018”, afirma a cartilha, que pode ser lida aqui.

