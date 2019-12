Após parto natural, Marília Mendonça postou mais uma foto perfeita de Léo

Marília Mendonça é a mais nova mamãe coruja do Instagram. A cantora, que deu à luz o seu primeiro filho na manhã de ontem (12), publicou uma foto superfofa do pequeno Léo e estamos morrendo de amores!

Nesta terça-feira (13), os fãs acordaram com um “Bom dia, pexual” especial, seguido de uma foto encantadora o Leozinho bocejando. É muita fofura em uma só imagem!

Parto natural

Léo, fruto do relacionamento da cantora com Murilo Huff, também cantor sertanejo, nasceu de parto natural. No Twitter, ao ser perguntada por uma fã como está o pós-parto, Marília revelou que não fez cesárea.

“Consegui meu normalzão que tanto sonhava, agora acho que sou o Hulk… Só não consigo dormir desde o começo do trabalho de parto. A gente fica meio bobona sem acreditar no que está acontecendo babando a cria”, contou a sertaneja.

tá ótimo… consegui meu normalzão que tanto sonhava, agora acho que sou o hulk… só não consigo dormir desde o começo do trabalho de parto. a gente fica meio bobona sem acreditar no q tá acontecendo babando a cria… — marilia mendonça 👑🍺🤘🏼💔 (@MariliaMReal) December 17, 2019

A cantora ainda compartilhou com os fãs que virou a noite “ouvindo o gungunado mais gostoso desse mundo” e que não acha que Léo é mais parecido com ela ou com Murilo e, sim, um “misturado”. Fofíssima!

