Após filho surgir com namorada, Angélica diz que não sabia do romance

Os apresentadores Angélica e Luciano Huck já têm nora! Joaquim, filho mais velho do casal, de 14 anos, foi flagrado com a namorada no Rock in Rio, no último final de semana. O menino foi curtir a primeira noite de shows com os pais, mas circulou sem eles e foi flagrado na área vip de mãos dadas com jovem Isabella Hohn, também de 14 anos.

Os adolescente não estudam na mesma escola, mas frequentam o mesmo grupo de amigos e estão namorando há pouco tempo – informação que pegou até mãe do menino de surpresa. Em entrevista ao jornal EXTRA! a apresentadora afirmou que não foi apresentada oficialmente à nora e ainda deixou escapar um leve ciumes. “Ele te disse? (risos). Bem, eu não sei… Ainda não fui apresentada oficialmente. Mas o coração dá aquela disparada porque a gente sabe que o filho está crescendo, mas eu acho muito fofo”, disse Angélica.

Já a mãe da menina, a dentista Carla Hohn, que também foi com a filha ao Rock in Rio, disse que sabia do relacionamento, em entrevista o mesmo jornal, revelou estar surpresa com a repercussão do namoro. “Levamos tudo de forma natural. Minha filha está num momento muito feliz e não quero que nada atrapalhe a felicidade dela, afinal, passamos por um momento muito difícil [pai de Isabella, o dentista Alexander Hohn, faleceu no último 5 de agosto] . Somos uma família muito discreta. Só queria que as pessoas entendessem que ela é uma menina como outra qualquer, de 14 anos, que tem uma mãe que é super presente, tinha um pai que era extramente presente e exigente e que estaria muito preocupado com essa exposição. E o Joaquim, para mim, é um menino normal, como os amigos da minha filha. Não o encaro como Joaquim Huck, filho de famosos.” Carla e a filha moram num apartamento de classe média alta no Leblon, na Zona Sul do Rio.

