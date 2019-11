Antonio Banderas abre o coração

Antonio Banderas está feliz, mas levou um senhor susto há dois anos quando sofreu um infarto. A proximidade com a morte o fez rever muitas coisas, como disse em um podcast da revista Variety.

“Eu cheguei à conclusão que eu ainda tinha muitas coisas que queria fazer e não queria morrer pensando “eu deveria ter feito isso ou dito aquilo””, ele disse. “Ter dinheiro no banco virou algo intelectualmente maquiavélico”, confessou.

O ator, que é um dos cotados para o Oscar de Melhor Ator pelo trabalho com o diretor Pedro Almodovar pelo filme Dor e Glória, tomou decisões importantes quando estava no hospital.

“Quando você está próximo da morte apenas o essencial permanece. Coisas que você julgava muito importantes desaparecem”, seguiu no podcast.

Uma das decisões que tomou foi a de voltar às suas raízes. Literalmente. Teatro e Espanha. Ele fundou uma companhia teatral na sua cidade, Málaga, Espanha, o Teatro del Soho. Embora recente, a companhia hoje já conta com 600 alunos, a quem ele espera inspirar e conduzir para o sucesso.

“Filmes foram um enorme acidente na minha carreira, um acidente com mais de 112 filmes”, revelou Banderas durante o podcast. “Mas o que me fez me apaixonar pela minha carreira foi o teatro, ver atores no palco, um grupo de pessoas apenas contando uma história para outro grupo de pessoas. Eu amo esse ritual”, disse . “Tem algo ali, bem específico, muito bonito que tem a ver com a civilização, com a possibilidade dessas pessoas refletirem em frente de outras sobre nós mesmos. Você faz as pessoas rirem, chorar e pode ir a muitos lugares”.

Em Dor e Glória, Banderas interpretou um diretor de cinema em declínio que relembra sua vida e carreira desde sua infância até a vida adulta. Críticos do mundo inteiro elogiaram a atuação do ator. As indicações ao Oscar serão anunciadas ainda em dezembro de 2019. Será que ele vai desistir das telas?

