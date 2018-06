Assim como muitas mulheres, a atriz Anne Hathaway, 35 anos, ficou bastante insegura com seu corpo após as mudanças que ocorreram devido à gestação de seu filho Jonathan. Em entrevista à apresentadora Ellen Degeneres, estava preocupada com a recepção que teria no set Oito Mulheres e Um Segredo – seu primeiro filme após dar à luz –, mas foi surpreendida pelas colegas de elenco.

“Eu não me critico mais sobre essas coisas, mas depois que eu tive meu filho, demorei muito para perder peso e então estava de um tamanho diferente do que eu normalmente sou”, explicou Anne antes de relatar como foi sua chegada para gravar o filme. “Eu entro no set e meu peso está um pouco acima e eu estou ciente disso. Estou vestindo meu jeans, eu fiz o meu melhor e vou me amar não importa o motivo”, contou.

Até que veio o momento especial: “E Sandy Bullock olha para mim e diz: ‘Você está bonita, mamãe’. E eu estava tipo, ‘deixe eu me sentir incrível’. E depois Cate Blanchett disse ‘Jeans bonitos, Hathaway’. E então Rihanna olha para mim e diz: ‘Nossa, garota, você tem uma bunda!’. Eu estava surtando e amando isso muito, aí eu disse: ‘sério?’. E ela respondeu: ‘Você tem uma bunda como a minha!'”.