Sabrina Sato impressiona fãs com visual totalmente diferente

Sabrina Sato surpreendeu os fãs no último domingo (14) e apareceu com o visual totalmente diferente. Em seus stories do Instagram, a apresentadora apareceu com os cabelos totalmente platinados.

A mudança, no entanto, é menos radical do que parece. Trata-se de uma peruca que ela usou para um ensaio fotográfico. A aparição, no entanto, deixou muita gente confusa. Vários fãs acharam que Sabrina tinha realmente pintado os fios.

“Blond ambition”, escreveu o diretor de moda Pedro Salles ao postar o look.