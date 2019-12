Ana Maria Braga aceita pedido de casamento do namorado francês

Ana Maria Braga confirmou que está noiva!

A apresentadora revelou detalhes sobre como o namorado, o francês Johny Lucet, pediu sua mão recentemente. Ela contou, em entrevista à Caras, que tem recebido todo o apoio da família e que está feliz com a decisão.

“Por quê não? Não tem muito mais o que fazer, não tenho mais 20 anos para noivar, etc.. Adoro um casamento! Choro em todos que vou. É unir as pessoas que se amam, gostam, que se dão bem, não tem muito por que não casar”, disse ela.

Ana Maria também fez questão de dizer que o pedido foi feito à moda antiga: “Ele é um cara incrível. Johny fez tudo à moda antiga. Pediu minha mão à família, com as crianças. Nos encontramos, foi uma coincidência, encontro casual. Percebemos que estamos em momentos da vida que queremos olhar para o futuro com mais tranquilidade e parceria”, explicou.

A apresentadora do Mais Você, de 70 anos, e o empresário Lucet, de 55, se conheceram durante uma viagem a Portugal neste ano. Desde então, os dois já foram vistos em cliques passeando pelo Rio de Janeiro e até reunidos com amigos, nas redes sociais da loira.

