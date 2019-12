Ed Sheeran perde 25 kg após ataques de gordofobia nas redes sociais

Ed Sheeran recentemente comentou, durante uma entrevista ao podcast Behind the Medal, sobre os ataques que vinha sofrendo nas redes sociais.

O cantor revelou ter sentido a necessidade de perder peso, após ficar famoso. Ele afirmou que, após ler comentários na web chamando-o de “gordo”, optou então por fazer regime e deu início também aos exercícios físicos, passando de 101 kg para o seu peso atual de 76 kg.

“Eu nunca tive (essas) inseguranças, mas as pessoas começaram a apontar os problemas no meu corpo e daí seu cérebro começa a pensar neles”, comentou ele, durante a entrevista.

“Tudo decorre das inseguranças de outras pessoas. Muitas pessoas têm coisas sobre as quais não são confiantes, e apontar isso nos outros faz com que se sintam melhor. Metade das pessoas que apontam que eu sou gordo provavelmente é gorda”, declarou.

“Meu problema era que eu ia ao pub, comia um purê de batatas, uma torta, talvez um pudim, e depois muita cerveja. E não me exercitava. Na turnê, é muito fácil beber todos os dias, porque sempre há alguém me visitando. Eu tive que fazer um esforço real na turnê”.

Ed Sheeran ainda revelou aos podcasters que a insegurança que já sentia com o físico foi um dos motivos pelo qual ele não apareceu em frente às câmeras em seus primeiros clipes.

“Eu não apareci nos meus três ou quatro primeiros vídeos. Eu tinha a mesma idade dos garotos do One Direction e Justin Bieber, essas pessoas que tinham tanquinho, e pensava: ‘Oh, eu deveria ser assim?'”.

