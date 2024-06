Ana Hickman posta vídeo na cama com Edu Guedes e ex se manifesta

Ana Hickmann não esconde a felicidade com o relacionamento com Edu Guedes e postou nas redes sociais um vídeo romântico, reunindo momentos ao lado do apresentador ao som de “How Deep is Your Love”, na voz do grupo Bee Gees. Quem não gostou foi o ex-marido dela, Alexandre Corrêa, que usou os stories no Instagram para mandar uma indireta.

“Quando uma música diz tudo sobre a gente… Te amo!!!!!!!”, escreveu Ana na legenda do vídeo, que começa com os dois abraçados na cama, no Instagram. “Ana, te amo e te quero pra sempre…”, respondeu Edu.

Corrêa postou nos stories como está a vida após a separação. “Eu tô muito feliz sozinho. Eu não sinto a menor falta da outra parte. Foi um livramento que eu tive na vida. Eu fui muito maltratado, que nem um lixo, um verme, mas não tem importância… Hoje, ela lambe e trata muito bem esse novo companheiro, eu fico muito feliz e torço muito por isso”, disparou.

Separação conturbada

Ana Hickmann pediu o divórcio com base na Lei Maria da Penha em novembro de 2023, após registrar um boletim de ocorrência contra o ex-marido por violência doméstica e lesão corporal. A apresentadora disse aos policiais que teve o braço pressionado por uma porta e que Corrêa ameaçou agredi-la com uma cabeçada.

Na ocasião, ela também solicitou uma medida protetiva, mantida por tempo indeterminado. A Justiça aceitou o pedido de divórcio em maio deste ano, e os dois – que são pais de Alexandre, de 10 anos – estão oficialmente separados.

