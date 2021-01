Amanda Wanessa, cantora gospel, sofre acidente de carro está na UTI

Amanda Wanessa, cantora gospel de 33 anos, está internada em um hospital de Recife (PE), após sofrer um grave acidente de carro na rodovia PE-60, na altura de Rio Formoso, Zona da Mata de Pernambuco.

Pelo Instagram, a equipe da gravadora da cantora pediu orações. Detalhes do estado de saúde de Amanda não foram divulgados pelo hospital, mas a gravadora informou ao G1 que Amanda passou por duas cirurgias e está na UTI.

Informações apuradas pela reportagem do G1 indicam que o acidente envolveu dois caminhões, além do carro em que estava a cantora, seu pai e uma amiga dela. Testemunhas disseram que o carro colidiu com um caminhão de tijolos.