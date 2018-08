Além da série Suits, Meghan estrelou em mais 2 filmes. Confira os trailers

Antes mesmo de se casar com o Príncipe Harry, Meghan Markle já era muito conhecida, graças ao seu papel na série Suits (2011). Presente em 7 das 8 temporadas do programa, a Duquesa de Sussex fez muito sucesso como Rachel Zane. As atuações da artista, no entanto, não se resumem apenas aos episódios da série sobre advogados.

No cinema, Meghan aparece como protagonista em dois filmes diferentes, além de outros longas em que ela fez personagens menores. Dater’s Handbook (2016) e When Sparks Fly (ou Meu Ex é Noivo da Minha Amiga – 2014) são os títulos que contam com a presença da Duquesa, em diferentes papéis. Confira:

Dater’s Handbook

No romance, Meghan interpreta Cass, uma mulher de negócios, mal sucedida em sua vida pessoal, por escolher frequentemente os homens errados para se relacionar. Ela então recorre à especialista em relacionamentos Dra. Susie, e ao seu mais recente livro de auto-ajuda, “Dater’s Handbook”. Com a ajuda do livro, ela avalia potenciais pretendentes e acaba tendo que escolher entre dois deles. Confira o trailer abaixo, apenas em áudio original:

When Sparks Fly

Vivendo Amy Peterson, Meghan Markle é uma jovem jornalista que não está feliz nem com sua vida na cidade grande, nem com seu atual namorado, um homem de negócios. Quando a circulação do Chicago Post começa a diminuir, Amy é mandada de volta para sua cidade natal, para escrever um artigo sobre fogos de artifício de seus pais, já que o Quatro de Julho se aproxima. Já em casa, a personagem é surpreendida com a notícia de que sua melhor amiga se casará com seu ex namorado. Por mais que não esperasse, seus sentimentos pelo ex começam a ressurgir. Confira o trailer em áudio original:

