Em rara aparição, Maria, filha de Gabriel Braga Nunes, passeia com os pais

O ator Gabriel Braga Nunes, 46 anos, foi flagrado de passagem pelo aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (30), com uma companhia mais do que especial: sua filha Maria, de 4 anos. Isabel Nascimento Silva, sua companheira e mãe da menina, estava junto e os três foram fotografados em um momento de diversão em família no aeroporto.

Maria – que não costuma aparecer muito por meio das lentes dos paparazzis – foi fotografada brincando com os pais. Eles seguraram a menina pelos braços enquanto levantavam ela para fazer um espécie de balanço.

O ator se tornou pai em 2014 e contou em entrevista ao Gshow sobrecomo foi sua decisão de ter uma filha: “Senti que era um bom momento de ser pai, no timing certo, com a pessoa certa. Ou seja, virei pai na hora que quis.”

Atualmente, Gabriel está participando do musical “A Noviça Rebelde”, ao lado dos atores Larissa Manoela, Marcelo Serrado e Malu Rodrigues.

