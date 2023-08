Alcione faz “show improvisado” em voo atrasado

Você já imaginou presenciar um “show improvisado” da incrível Alcione, uma das maiores vozes do samba brasileiro, dentro de uma avião? Pois foi exatamente o que aconteceu neste último domingo (08), no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista.

O voo da Latam, que saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, atrasou por conta de reparos emergenciais nos ares-condicionados. A espera, que poderia ter deixado muita gente estressada ou, no mínimo, entediada, ganhou ares muito mais positivos quando a cantora, que estava entre os passageiros, resolveu animar o ambiente.

Nas redes sociais, circularam diversos vídeos de Alcione cantando Não Deixe o Samba Morrer, sucesso de 1975 e que não sai de nossas playlists até hoje! A tripulação e demais passageiros, é claro, cantaram em coro. Assista:

Avião para o Rio precisou de reparo emergencial no ar condicionado. Estamos na pista do CGH aguardando a conclusão. Alcione está no avião. pic.twitter.com/eRjLq4pDJz — Washington Fajardo (@washfajardo) August 6, 2023

Em outros registros do momento inusitado, ela aparece agradecida e feliz pelo carinho e aplausos recebidos dos passageiros.

Enquanto aguardávamos reparo em vôo de Congonhas para o Rio, desfrutávamos de uma palinha da marrom, Alcione. pic.twitter.com/0qc2Vyg2Kw — Marize Motta (@MarizeMotta2) August 6, 2023

Em nota, a Latam informou que, de fato, a aeronave necessitou de “reparos após o taxiamento para a posição do estacionamento” e que, no fim, tudo ocorreu bem. “A companhia lamenta os transtornos causados e ressalta que prestou toda a assistência necessária aos clientes. Por fim, reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos”, declarou a companhia aérea.

A cantora, que tem 75 anos, possui um currículo extenso, com mais de 50 anos de carreira na música popular brasileira e no samba, incluindo sucessos como Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano, e claro, a música cantada dentro do avião, Não Deixe o Samba Morrer.