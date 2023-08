Paul McCartney anuncia 5 shows no Brasil da turnê “Got Back Tour”

O cantor Paul McCartney, ex-integrante dos Beatles, anunciou sua passagem pelo Brasil com a turnê Got Back Tour, com 5 datas confirmadas em Brasília (30/11), Belo Horizonte (03/12), São Paulo (09/12), Curitiba (13/12) e Rio de Janeiro (16/12), nesta segunda-feira (7). O anúncio foi realizado por meio das redes sociais do astro e confirmado pela Eventim – plataforma que será responsável pela venda dos ingressos – revelando que os shows devem acontecer no final de novembro e no início de dezembro. Confira tudo sobre:

Got Back Tour no Brasil

As especulações a respeito da passagem de McCartney estavam a todo vapor, e agora estamos nos preparando para a compra de ingressos! A Got Back Tour, começou em abril de 2022 e já passou pelos Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. A última passagem do cantor por aqui aconteceu em 2019, e é claro que nós não podemos esperar mais para encontrar Paul McCartney e cantar nossas músicas favoritas, né?

A pré-venda de ingressos para clientes do banco BRB terá início nesta terça-feira (08), 10 horas, encerrando na quinta-feira. Já a venda geral começa em 10 de agosto às 12 horas, no site da Eventim e nas bilheterias oficiais. Os preços variam entre R$210 e R$990.

No vídeo de divulgação, o cantor brincou que ouviu aos pedidos dos fãs brasileiros para vir ao país, o famoso #ComeToBrazil, mostrando diversas mensagens e pedidos nas redes sociais. “Tenho ótimas lembranças de todas as nossas visitas ao país. Eu amo ir ao Brasil porque vocês gostam de rock, de cantar e festejar ao mesmo tempo. Estamos muito animados. Vamos nos divertir. Vamos arrasar. Vamos passear. E Brasil, vamos nos divertir muito”, comentou.

Continua após a publicidade

No repertório da turnê, o astro traz vários sucessos como Hey Jude, Live and Let Die, Band on the Run e“Let it Be, definitivamente nos transportando ao tempo de ouro dos Beatles.

Veja a agenda de shows de Paul McCartney no Brasil:

30/11: Brasília, DF – Arena BRB Mané Garrincha

03/12: Belo Horizonte, MG – Arena MRV

09/12: São Paulo, SP – Allianz Parque

13/12: Curitiba, PR – Estádio Couto Pereira

16/12: Rio de Janeiro, RJ – Maracanã