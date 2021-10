Adele revela bastidores do novo álbum: “extremamente difícil de fazer”

Após seis anos sem novas produções, Adele lançou nesta quinta-feira (14) a música “Easy On Me”, junto de um videoclipe. A canção faz parte do novo álbum da artista, o “30”.

Em entrevista à BBC Radio 1 Breakfast Show, a cantora contou sobre os bastidores da produção, que será lançada em 19 de novembro. Segundo ela, o álbum foi “extremamente difícil de fazer”.

“Eu definitivamente sinto que perdi de vista e perdi a apreciação de como é um dom estar na música e ser capaz de fazer isso”, contou sobre a jornada de criar as canções.

“Acho que fiquei um pouco assustada com isso por um tempo e realmente cuidei muito de mim. Não apenas fazendo esse disco, meu próprio disco, mas mergulhando de volta em discos antigos de outras pessoas que eu amava, descobrindo novos artistas no Soundcloud ou qualquer outra coisa “, afirmou

“Trouxe tanta alegria para a minha vida ser capaz de ouvir música e lamentar a plenos pulmões junto com minhas próprias canções sangrentas enquanto as escrevia. Mas sim, foi um trabalho muito difícil de fazer. Eu estava cantando coisas que nem percebi que estava sentindo ou pensando “, acrescentou Adele.

“Mas estou muito, muito orgulhosa disso e sinto que não posso destrancar uma porta para minha própria saúde mental e tomar a chave comigo. Eu tenho que deixar isso na porta para todos os outros e estou em um lugar forte agora onde sinto que posso colocar essa vulnerabilidade para fora”, explicou.

Adele revelou que quando começou a trabalhar no álbum, há três anos, ela não se sentia tão segura quanto agora. A cantora e seu ex-marido, Simon Konecki, finalizaram o processo de divórcio em março deste ano, quase dois anos após a separação do casal.

“Eu certamente não estava nem perto de onde esperava estar quando comecei, quase 3 anos atrás. Muito pelo contrário, na verdade. Eu confio na rotina e na consistência para me sentir segura, sempre me senti. E, no entanto, lá estava eu ​​conscientemente – até de boa vontade, me jogando em um labirinto de confusão absoluta e turbulência interna!”, compartilhou em seu perfil no Instagram.

Ela escreveu ainda que “aprendeu muitas verdades contundentes” sobre si mesma ao longo do caminho, mas agora, finalmente, está em um lugar confortável para divulgar sua música ao mundo.

“Sinto que finalmente encontrei meu sentimento de novo. Eu diria que nunca me senti mais em paz em minha vida. E então, estou pronta para finalmente lançar este álbum”, continuou Adele.

A cantora também contou aos fãs que emergiu de um período de escuridão e está pronta para abraçar a luz. “Eu reconstruí meticulosamente minha casa e meu coração desde então e este álbum narra isso. Casa é onde o coração está”, finalizou.