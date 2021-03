Após acidente na academia Brooke Shields luta para voltar a andar

Aos 55 anos, a atriz Brook Shields sofreu um acidente durante exercícios na academia, do centro de Nova York, no final de janeiro deste ano, ao cair de uma prancha de equilíbrio, com impulso da queda quebrou o fêmur direito.

Após o ocorrido Brooke passou por diversas cirurgias, luta para combater infecção por estafilococos e para encontrar força interior. “Parecia que eu estava ao fundo observando a cena em câmera lenta, e então comecei a gritar. Surgiram sons que nunca tinha ouvido antes. Assim a sobrevivência começou”, disse a atriz para revista People.

Ela ainda contou que estava com medo de estar paralisada por conta do acidente e sentir os dedos dos pés foi um grande alívio, mas mesmo com o aparente sinal positivo, Brooke precisou passar por cirurgia para inserir duas hastes de metal, uma no topo do quadril para baixo e outra através da articulação.

Mas depois do procedimento a parte quebrada do fêmur direito saltou, e imediatamente outra cirurgia foi feita para adicionar cinco hastes e uma placa de metal para ancorar tudo no lugar.