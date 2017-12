A Rainha Elizabeth II procura novo chef e ele pode ser você

Imagina ser o responsável pela alimentação da Rainha Elizabeth II, 91 anos. Pois esta oportunidade existe. É que o palácio de Buckingham, residência oficial da monarca, está procurando uma pessoa para ocupar o cargo de chef, informa a revista People da última sexta-feira (29).

A pessoa que se candidatar à vaga, além de preparar as refeições diárias da Rainha, poderá residir nas dependências do palácio e ocupará o cargo de “demi chef de partie”, uma espécie de assistente do chef principal – como mostra o website da Família Real. O salário gira em torno de £ 20 604, 52.

Neste ano, os hábitos alimentares da Rainha tornaram-se públicos. Entre as refeições preferidas pela monarca estão o típico english breakfast, composto de torradas, ovo, salsicha, bacon e feijão. A chefe de Estado britânica também adora ingerir quatro drinks específicos diariamente.

