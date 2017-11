Seu café da manhã é mais elaborado que o da rainha Elizabeth II

Você já deve ter ouvido aquela sabedoria popular: “Tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um plebeu”. Se for para seguir a rotina alimentar matinal da rainha Elizabeth II, muita gente vai acabar ficando com fome. Enquanto nossa refeição matinal costuma ser avantajada, com pães, frios, bolos, frutas, sucos e café, o da rainha é muito mais leve.

Com 65 anos de reinado, Elizabeth II é conhecida por ter hábitos alimentares simples e passa longe do típico english breakfast, composto de torradas, ovo, salsicha, bacon e feijão. Brian Hoey, autor do livro At Home with the Queen, contou à People que a rainha acorda todos os dias às 7 e meia da manhã e recebe em seu quarto uma xícara de chá britânico Twinings, acompanhada de leite e biscoitinhos. Curiosidade: o chá é sem açúcar, por favor!

Após o banho, ela se junta ao marido para um café da manhã compartilhado. Sua escolha? Cereal matinal. Elizabeth é fã de cornflakes.

Quem diria que a realeza poderia ter hábitos tão simples como os nossos!

