Sabrina Sato perde bebê no segundo mês de gestação

A apresentadora Sabrina Sato perdeu o bebê que esperava, fruto do relacionamento com Nicolas Prattes. De acordo com comunicado divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein nesta quarta-feira (6), ela estava na 11ª semana de gestação.

“A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)”, informa o boletim.

O casal está junto desde fevereiro de 2024. A gravidez havia sido anunciada em outubro deste ano. Sabrina já é mãe de Zoe, de 5 anos, de seu casamento com Duda Nagle.

*Atualizaremos a nota conforme mais informações forem divulgadas.

