Rihanna é um sucesso absoluto, isso não podemos negar. Além de colecionar prêmios em diversas categorias da música e a quebra de recordes, Riri também é campeã em carisma e simpatia.

Com ela não tempo ruim, seja no estádio curtindo uma partida de futebol ou comendo uma boa manga na beira da praia, a cantora chama atenção por onde passa. Pensando nisso, separamos 5 momentos icônicos em que Rihanna foi gente como a gente e sem deixar seu lado diva pra trás:

Rihanna preparando raspadinha

Quem nunca se deliciou com as famosas raspadinhas saborizadas durante as férias? Foi o que a Rihanna fez enquanto foi flagrada preparando sua própria raspadinha diretamente do carrinho. Ela aparece à vontade, brincando e rindo com todos à sua volta, além de exibir sua linda barriga de grávida.

E aí, vai uma raspadinha feita pela Riri?

Rihanna em Barbados fazendo uma deliciosa raspadinha 🥰 pic.twitter.com/ElWBKRp8i7 — ARTH (@anthunesarth) July 2, 2023

Paquerando em público

Como uma boa pisciana, Rihanna gosta de estar ao lado do seu amor e não tem medo de demonstrar seus sentimentos em público. A cantora está em um relacionamento com o rapper A$AP Rocky, pai de seus filhos.

Rihanna e A$AP são vistos constantemente em momentos de muito amor ou até mesmo se paquerando entre um evento e outro. Veja a cantora se empolgando e gravando o amado enquanto ele faz a barba:

rocky suavão terminando o corte, rihanna ali só esperando e pegando o celular p tirar uma foto esse vídeo não dá, dahora dms pic.twitter.com/oEivtgp3Wm — João Victor (@joao_victorss13) July 2, 2023

Tomando banho na Praia da Urca com amigos

Um dos momentos mais lembrados da cantora no Brasil, foi quando ela e sua produção curtiram um banho pra lá de inusitado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 2014. O mais curioso é que Riri e seus amigos não faziam ideia de que a região era imprópria para banho, mas curtiram a noite mesmo assim, sem filtros!

momentos icônicos: rihanna tomando banho na praia da urca, esgoto da baía de guanabara no rio de janeiro em 2014 pic.twitter.com/AxviykLyLX — motopapi (@kevensouzza) September 23, 2021

Rihanna orando aos pés do Cristo Redentor

Ainda no Brasil, Rihanna protagonizou um dos momentos mais inusitados quando foi flagrada realizando uma oração aos pés do Cristo Redentor, com uma caipirinha na mão. Riri caminhou pelo ponto turístico, cumprimentou os fãs e agradeceu pelo carinho ali presente. Fofa!

esse vídeo da rihanna orando no cristo redentor com uma caipirinha na mão pic.twitter.com/qFS5pvFnTL — alvaro (@alvxaro) April 5, 2021

Comendo manga na beira da praia

Em meados de maio de 2022, Rihanna, então grávida de seu primeiro filho, foi flagrada comendo uma manga, descascada por ela mesma, mergulhada no mar em uma das praias de Barbados. A cantora não se intimidou pelos paparazzis e continuou aproveitando a fruta saborizada pelo mar.

Depois do cão, agora temos Deus chupando manga 🥰 Rihanna ainda deu uma mergulhada na fruta pra comer manga com sal. Kkkk pic.twitter.com/7FGKTciqTp — PADAN-TAS (@MarcusDanttas) April 21, 2022

Rihanna com toda certeza é gente como a gente e sabe aproveitar o melhor da vida. Diva faz assim!

