Kate Middleton agrada com escolha diferente para chapéu

Longe vão os dias de timidez de Kate Middleton. Muitos consideram 2019 como o ano da virada da Duquesa que, em meio a tantas crises familiares, se manteve firme, discreta e decididamente seguindo a regra de ‘manter a pose’ que a Rainha Elizabeth tanto gosta. É dito que a nora predileta da monarca é a Duquesa de Essex, Sophie, esposa do príncipe Edward, mas Kate vem ganhando muitos pontos com a Rainha. Hoje (5), ela surgiu mais uma vez com um look que gerou comentários e foi aprovado imediatamente. Adepta de looks clássicos e pouco ousados, Kate elegeu um chapéu fedora azul para completar o figurino da missa em Sandringham.

O chapéu fedora azul de Kate Middleton promete ser a febre do inverno na Inglaterra em 2020

A escolha do visual surpreendeu os súditos. O casaco de cor mais forte, puxado para o roxo, combinado com a fedora de cor azul estavam perfeitamente coordenado com a Rainha, que elegeu a cor púrpura para o casaco e vestidos de hoje também. Além do chapéu azul, Kate completou figurino com um par de botas e luvas marrom de camurça, com uma carteira de couro. Os brincos de diamantes (herdados da sogra, princesa Diana) e uma discreta sombra azul na maquiagem. Os famosos cachos estavam parcialmente soltos embaixo do chapéu. Príncipe William elegeu sua cor mais frequente, azul, para combinar o casado e calças da mesma cor.

Aparentemente os planos de viajar para o Caribe para celebrar o aniversário de Kate, dia 9, foram suspensos. Os pais da duquesa, Carole e Michael Middleton estavam no grupo que acompanhou a Família Real, sinalizando que as festas não serão no exterior. A aparição de William e Kate acompanhando a Rainha foi uma surpresa. Geralmente eles só participam da missa na semana do Natal, e não a acompanham em outros serviços religiosos.

Porém, o que mais se comentou (depois do chapéu) foi a presença da Marquesa de Cholmondeley, Rose Hanbury, entre os acompanhantes. Fotografada perto da mãe de Kate, mas longe de William, Rose foi um dia a melhor amiga da duquesa. No entanto, em meio às primeiras notícias da briga entre Meghan e Kate, os rumores de uma traição de William vieram à tona como o motivo do rompimento da duquesa. Segundo fontes, Kate mandou o marido ir se afastando da marquesa e do marido dela, David Rocksavage, e foi obedecida. Se houve um caso entre o príncipe e a amiga, até hoje ninguém confirma.

A marquesa de Cholmondeley, à frente com o chapéu de peles, estava entre os acompanhantes da Família Real hoje

Ex-modelo, Rose Hanbury também foi elogiada com a escolha do casaco azul marinho abotoado com um chapéu de peles falsas combinando.



Enquanto isso, no Canadá, Harry e Meghan passaram as férias cercados pelos amigos da Duquesa, em uma mansão milionária na ilha Vitória, onde aproveitaram o tempo livre para fazer caminhadas e curtir o belíssimo visual canadense. Até ajudar a turistas (que não desconfiaram a princípio quem eles eram) a tirar fotos eles ajudaram. O casal seguiu à risca o plano de aproveitar um tempo longe das câmeras, sem compromissos e apenas família. Dentro de algumas semanas eles voltam para Inglaterra e para os compromissos oficiais da Coroa.

Segundo jornais britânicos, uma das resoluções de Kate para 2020 é de que George, Charlotte e Louis passem mais tempo com o primo, Archie. Seria uma bela homenagem à avó dos quatro, princesa Diana, que fez os filhos William e Harry prometerem que jamais deixariam de cuidar um do outro. Que 2020 seja um ano melhor para a Família Real!

