Príncipe William planeja surpresa para aniversário de Kate Middleton

Depois de um ano ‘turbulento’, muitas fofocas mas apenas elogios para Kate Middleton, príncipe William planeja celebrar os 38 anos da Duquesa em grande estilo. Segundo a revista Life&Style os planos são de passar a primeira semana de janeiro na famosa ilha de Mustique, no Caribe. A revista alega que seria uma surpresa, mas, considerando que estamos a dias da data especial (9 de janeiro) e nós já estamos sabendo, podemos dizer que a princesa não será exatamente ‘surpreendida’, não é verdade?

Ainda assim, os planos são de umas férias curtas, no paraíso caribenho (onde a tia-avó de William, a princesa Margaret, já teve casa). Não será uma nova lua-de-mel, os pequenos George, Charlotte e Louis estarão juntos para cantar parabéns para a famosa mamãe.

“William quer afastar a família para uma viagem sem preocupações com custo para Mustique como uma surpresa para Kate”, diz a fonte da revista, que acrescenta que a idéia é já começar 2020 com o pé direito. E muito estilo, aparentemente.

No Canadá para as festas de fim-de-ano e umas férias de seis semanas, iniciadas em novembro, Meghan, Harry e Archie reabasteceram as energias com uma viagem low profile, onde fizeram jogging e curtiram a família. Os dois devem voltar ao trabalho ainda em janeiro.

Kate fechou 2019 em alta com a Rainha. A disciplina e discrição da duquesa, mesmo em meio à suspeitas de infidelidade do marido, das brigas dele com Harry e escândalos, são a epítome da fleuma inglesa que evita falar de problemas pessoais em público. O sucesso da primeira participação de Charlotte e George na tradicional aparição natalina da Família Real encantou ao mundo, não apenas a Elizabeth. Segundo o Daily Mail, foi tudo devidamente ensaiado. Mas não é uma crítica! Como tudo da Família Real, há um protocolo e William e Kate, para ajudar aos filhos, ensinaram tudo em detalhes, com direto a um ensaio, para fazer tudo direitinho. Charlotte encantou a todos no dia de Natal ao receber flores e não aceitar se separar delas mesmo quando a segurança se oferece para segurá-las para a princesa. A pequena, mesmo que ensaiada, é sempre fonte de reações autênticas e já é, como a avó, princesa Diana, uma das favoritas do público.