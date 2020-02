Carnaval em família: 33 bloquinhos para curtir com as crianças

Pular carnaval é uma delícia, ainda mais na companhia de quem amamos. Não à toa que, para não deixar a criançada de fora da festa, os blocos para os pequenos já se tornaram tradição nas festas de rua do país. Mesclando as tradicionais marchinhas e músicas do cancioneiro infantil, a folia das crianças tem duração mais moderada que a tradicional, mas nem por isso é menos divertida.

Como opção é o que não falta, listamos 33 bloquinhos* – em sua maioria, gratuitos – de diferentes capitais brasileiras que são ideais para as mamães e papais que querem aproveitar os festejos com os filhos. Confira:

São Paulo

Bloco Mamãe Eu Quero

Quando: 15 de fevereiro, às 10h

Onde: Praça Irmãos Karmann – Perdizes

Preço: Gratuito

Bloquinho Fraldinha Molhada

Quando: 16 de fevereiro e 29 de fevereiro, ambos às 10h

Onde: Rua José Oscar de Abreu Sampaio, 407 – Jd. Anália Franco

Preço: Gratuito

Bloco Berço Elétrico

Quando: 22 de fevereiro, às 10h

Onde: Praça Horácio Sabino, 302 – Pinheiros

Preço: Gratuito

Bloquinho Gente Miúda

Quando: 23 de fevereiro, às 10h

Onde: Avenida Professor Alfonso Bovero, na altura do nº 546 – Sumaré

Preço: Gratuito

Bloquinho do GIZ

Quando: 24 de fevereiro, a partir das 9h

Onde: Praça Rotary – Vila Buarque

Preço: Gratuito

Rio de Janeiro

Spantinha

Quando: 8 de fevereiro, às 9h

Onde: Lagoa Rodrigo de Freitas, em frente à saída do Metrô Lagoa/General Osório

Preço: Gratuito

Bigodinho Esticado

Quando: 9 de fevereiro, às 10h

Onde: Rua Adriano, 300 – Méier

Preço: Gratuito

Bloco da Pracinha

Quando: 15 de fevereiro, às 10h

Onde: Praça Pio XI – Jardim Botânico

Preço: Gratuito

Gigantes da Lira

Quando: 16 de fevereiro, às 9h

Onde: Pracinha Jardim Laranjeiras, Rua General Glicério – Laranjeiras

Preço: Gratuito

Sementes do Samba

Quando: 22 de fevereiro, às 16h

Onde: Boulevard 28 de setembro, 382 – Vila Isabel

Preço: Gratuito

Banda do Lidinho

Quando: 23 de fevereiro, às 15h

Onde: Praça do Lido – Copacabana

Preço: Gratuito

Belo Horizonte

Bloquinho do Quintal

Quando: 9 de fevereiro, às 14h

Onde: Avenida Professor Mário Werneck, 530 – Buritis

Preço: a partir de R$ 15

Fera Neném!

Quando: 15 de fevereiro, às 9h

Onde: Rua do Ouro – Serra

Preço: Gratuito

Carnasambinha

Quando: 15 de fevereiro, às 14h

Onde: Rua São Romão, próximo ao nº 386 – Santo Antônio

Preço: Gratuito

Criança Fantástica

Quando: 24 de fevereiro, às 14h

Onde: Praça Padre Lage – Heliópolis

Preço: Gratuito

Salvador

Bloco Happy

Quando: 22 de fevereiro, às 10h

Onde: Saída de Ondina, em frente ao Restaurante Alfredo de Roma, em direção à Barra

Preço: R$ 320 o kit com dois abadás adultos e um infantil

Pequeno Príncipe de Airá

Quando: 22 de fevereiro, às 10h30

Onde: Largo Campo Grande (Circuito Osmar)

Preço: Gratuito

Algodão Doce

Quando: 23 de fevereiro, às 11h

Onde: Largo Campo Grande (Circuito Osmar)

Preço: Gratuito

Fortaleza

Tia Samila e sua turma

Quando: 16 de fevereiro, às 9h

Onde: Praça João Gentil – Benfica

Preço: Gratuito

Pacote de Biscoito

Quando: 16 de fevereiro, às 9h

Onde: Praça Figueira de Melo – Centro

Preço: Gratuito

Baixaira: Bixinhos do Micharia

Quando: 16 de fevereiro, às 17h

Onde: Largo do Mincharia – Praia de Iracema

Preço: Gratuito

Recife

Com 7 & Serpentina

Quando: 8 de fevereiro, às 15h30

Onde: Jardim do Casarão da Toyolex – Graças

Preço: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Ceroulinha

Quando: 8 de fevereiro, às 14h

Onde: Saída do pátio da Prefeitura de Olinda

Preço: Gratuito

Bloco Panelinha de Pressão

Quando: 16 de fevereiro, às 15h

Onde: Trajeto pelas ruas do bairro Poço das Panelas

Preço: Gratuito

Bloco Bolinha de Sabão

Quando: 23 de fevereiro, às 14h

Onde: Lagoa Do Araçá – Imbiribeira

Preço: A partir de R$ 30

Brasília

Bloco Eduardo e Mônica

Quando: 8 de fevereiro, às 15h

Onde: Estacionamento 4, Parque da Cidade – Asa Sudoeste

Preço: Gratuito

Bloco Sem Eira, Nem Beira

Quando: 22 de fevereiro, às 16h

Onde: Praça São Sebastião – Planaltina

Preço: Gratuito

Bloco Breguinhas e Rosinhas

Quando: 23 de fevereiro, às 10h30

Onde: SCS – Palco 23 – Asa Sul

Preço: Gratuito

Bailinho Infantil do Previ

Quando: 24 de fevereiro, às 15h

Onde: Clube dos Previdenciários – Q 712/912

Preço: Gratuito para sócios e R$ 10 reais para não sócios

Bloco Samambaia

Quando: 25 de fevereiro, às 15h

Onde: Quadra Esportiva e praças da QRn310 – Samambaia Sul

Preço: Gratuito

Florianópolis

Pré-Carnaval Infantil Bateria Mirim Baiculosinha

Quando: 15 de fevereiro, às 15h

Onde: Rod. Gilson da Costa Xavier, 1384 – Sambaqui

Preço: R$ 10

Bailinho de Carnaval Floripinhas e Nosso Mundo

Quando: 22 de fevereiro, às 15h

Onde: Rua Papa João XXIII, 121 – Coqueiros

Preço: R$25,00 até o dia 21/02 ou R$ 30 na porta

Baile Infantil do Carnaval do Lira

Quando: 25 de fevereiro, às 16h

Onde: R. Felipe Schmidt, 636 – Centro

Preço: R$ 10 para associados e R$ 25 para não-associados

*Programação e preços sujeitos à alteração.