Pela primeira vez, Barbie lança bonecas careca e com vitiligo

Para voltar a ser relevante, não é de hoje que a Barbie tem se desvinculado de sua imagem de padrão e abraçado a diversidade. Em 2015, a boneca mais famosa do mundo passou a adotar diferentes tonalidades de pele e tipos de olhos e cabelos na linha Fashionistas, depois acrescentou uma maior variedade de corpos, expandindo a coleção em mais de 170 estilos. E agora mais novidades chegam ao mercado.

Para a nova década, a boneca segue levantando a bandeira da inclusão. Pela primeira vez na história, as crianças poderão adquirir uma Barbie sem cabelo, uma boneca negra com prótese dourada na perna, um Ken de cabelos longos ou ainda uma boneca com vitiligo. Para produzir esta última, a Mattel consultou um dermatologista especializado, buscando garantir que a doença de pele seja precisamente representada.

Em release, a marca também afirmou estar evoluindo para “refletir o mundo que meninas veem ao seu redor” e que as adições à linha pretendem “inspirar as garotas a contarem mais histórias e encontrarem uma boneca com quem elas possam se identificar.” Segundo a empresa, em 2019, o modelo mais vendido em quase todas as semanas do ano foi uma boneca negra e curvilínea, com cabelo afro. Já no Reino Unido, de cada quatro bonecas vendida, uma é a Barbie na cadeira de rodas.

As novas bonecas da coleção Barbie Fashionistas chegam às lojas brasileiras no primeiro trimestre de 2020, com preço sugerido de R$ 79,99. Enquanto isso não acontece, fizemos uma seleção com outros cinco modelos da linha que você pode encontrar na Amazon. Confira:

