15 brincadeiras para fazer com as crianças na Páscoa

A busca pelos ovos de Páscoa é uma das mais clássicas e queridas brincadeiras para se fazer na data! Mas você pode inovar e surpreender os pequenos com jogos divertidos e até mesmo educativos. Vai ser difícil fazer uma só! Veja como funcionam as gincanas:

Coelhinho sai da toca

Divididas em trios, duas crianças formam a toca e uma delas fica como o coelho. Para fazer a toca, a dupla junta as mãos no ar, formando uma casinha. Quem for o coelho fica agachado entre elas, embaixo dos braços. E todos os outros trios fazem o mesmo, sobrando apenas uma das crianças, que vai ficar em pé entre as tocas e deve gritar: “Coelho sai da toca!”. Ao fazer isso, todos os coelhos entocados precisam trocar de casinha. Quem estava no meio, deve pegar alguma das tocas de alguém! Se conseguir, aquela que ficou sem toca é a que passa a gritar no centro do espaço. Ela também pode falar “Toca troca de lugar!”. Nesse caso, são as tocas que devem trocar de coelho.

Quente/Frio de miniovos

Divida as crianças em duas ou mais equipes, dependendo do número. Esconda os miniovos em lugares diferentes e, enquanto elas procuram, você deve ir avisando se elas estão “quentes” (próximas) ou “frias” (longe) dos chocolates. Conforme elas forem encontrando, deverão colocar uma cestinha. A equipe que tiver mais será a vencedora. Para não dar briga, ao final da brincadeira, divida todos os ovinhos igualmente entre os pequenos.

O salto do coelhinho

Faça duas linhas paralelas usando giz. Você pode começar com uma distância pequena entre as duas, já que o objetivo é ver quem consegue saltar mais. Improvise orelhinhas de coelho para a brincadeira ficar ainda mais divertida!

O Rabo do Coelho

Uma gincana bem conhecida é de colocar o rabinho de algodão (ou lã) no desenho de coelhinho. Bem simples, não precisa de muitos materiais: basta uma bola de algodão, uma cartolina com um coelho desenhado, fita crepe e uma venda para os olhos das crianças. Vendadas, elas deverão acertar o pom-pom no lugar certo do desenho!

Caça aos Ovos

A mais tradicional das gincanas, a caça aos ovos é muito fácil de preparar. Sem que as crianças vejam, você deve esconder o ovo de Páscoa pela casa ou até mesmo pelo condomínio. Quando acordarem, vá distribuindo pistas sobre os esconderijos, além de criar uma “trilha” de patinhas de coelho até os ovos. Uma boa ideia é separá-los por cor: assim nenhuma criança fica sem seu doce!

Coelho bagunceiro

Para entreter os pequenos durante o almoço em família, que tal fazê-los achar itens que o Coelho Bagunceiro perdeu pela casa? Faça um desenho do animal em uma cartolina usando diferentes acessórios (sapatos, chapéu, pulseira, óculos…) e conte como o coelhinho perdeu as peças. Depois, é só pedir para eles procurarem pela casa! Ah, para incrementar ainda mais a brincadeira, deixe ovinhos perto dos objetos.

A careta da cenoura

Quer uma dica de brincadeira com comida que não seja chocolate? Então essa é perfeita para você! Corte rodelas médias de cenouras e distribua entre todos os participantes. Cada um deve colocar a sua rodela no olho, com a cabeça inclinada para trás. Ao dar o sinal, os jogadores precisam levar a rodela dos olhos até a boca. Mas atenção: não pode usar as mãos!

Coelho – detetive

Se você conhece o jogo de detetive, vai gostar dessa versão de Páscoa. Coloque em diferentes pedaços de papel animais diferentes. Dobre e distribua entre os jogadores. Quem for o coelho, deverá piscar para os outros participantes, mas sem ser visto! Sempre que alguém receber a piscadela, come um bombom e diz qual animal é. O jogador que descobrir quem é o coelho leva todos os chocolates!

Coelho guloso

Usando uma caixa de papelão, faça o desenho de um coelho e corte meio círculo da caixa. Distribua entre as crianças bolinhas coloridas, de qualquer tipo. Determine uma distância razoável da caixa e diga para eles acertarem as bolinhas na boca do coelho. Ganha quem conseguir colocar mais bolas no coelho: e o prêmio pode ser em chocolate, claro!

Quebra-ovo

É muito divertido quebrar ovos, até mesmo nos amigos! Mas para evitar a sujeira você pode substituir as gemas e as claras por confetes ou glitter. É fácil: fure os ovos usando um alfinete e faça um buraco suficiente para esvaziar o ovo. Depois, lave e use purpurina, confetes ou glitter para preenchê-lo novamente. Divida os ovos entre as crianças e deixe que eles se divirtam! Dica: as fotos ficam incríveis!

Pescaria de ovos

Sabe as forminhas de plástico de ovos que ficam sobrando depois que as crianças já devoraram os chocolates? Então, você pode usá-las para fazer uma “pescaria” diferente: coloque um pouquinho de arroz ou feijão dentro das capinhas e deixe-as em uma bacia com água. Com uma peneira, cada um tenta pegar um ovo. Você pode marcar o tempo ou estabelecer pontuação diferente por cores. Eles vão adorar!

Dominó de Ovos

Para quem adora brincar de dominó, essa dica é ótima: você pode fazer em casa o seu próprio jogo, em formato de ovo. Basta escolher três cores de cartolina e recortá-las de um tamanho grande no formato oval. Usando uma fita, corte e cole pequenas faixas para fazer a divisória do dominó. Com caneta ou lantejoulas, marque os pontinhos: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois de prontos, é só jogar no chão da sala mesmo!

Jogo da memória diferente

Separe 6 alimentos diferentes que os coelhos gostam de comer: frutas, cenoura, frutas secas, por exemplo. Com as embalagens de plástico de ovinhos, esconda aos pares essas comidinhas. Cada criança tem direito a uma tentativa de encontrar as comidas iguais (e depois devorá-las!). Ganha quem conseguir encontrar mais combinações.

Combinação de ovos

Essa é legal e educativa: na folha de papel sulfite, imprima desenhos de ovos que tenham só o contorno. Depois, peça para os pequenos pintarem, um por um, com cores e estilos diferentes. Vale tudo: bolinhas, listras, corações, flores… Recorte cada ovinho na metade como se fossem dois V’s (VVV) subindo e descendo. Distribua entre as crianças e peça para que elas encontrem o desenho igual.

Alimente o coelho

Essa brincadeira é mais indicada para crianças menores, já que as mais velhas podem achá-la bobinha. Usando um saco de papel kraft, desenhe um coelhinho. Depois, peça para os pequenos fazerem diferentes formatos de cenouras: redondo, quadrado, triangular, de coração… Uma vez que as cenouras estiverem prontas, “vista” o saco na sua mão como se fosse um fantoche e, fazendo uma voz de coelho da Páscoa, vá pedindo os formatos das cenouras: “ah, o Coelhinho tem fome de cenoura de coração! Quem tem?”. Elas vão adorar e aprender a identificar formas!

Veja também: