Qual o cão mais inteligente do mundo? Cachorra brasileira está na disputa

Pesquisadores da Hungria estão realizando o Genius Dog Challenge, uma competição que coloca seis dos cães mais inteligentes do mundo, um contra o outro, para mostrar quem é capaz de aprender melhor os nomes de novos objetos.

Ela contou que a pesquisa já dura mais de dois anos e que os pesquisadores estão procurando cachorros que tenham a habilidade de aprender nomes de objetos, o que parece ser uma competência rara. Apenas alguns cachorros conseguem aprender com facilidade diversos nomes, a maioria tem dificuldade para aprender algumas poucas palavras.

A primeira fase do concurso dá aos competidores uma semana para aprender os nomes de seis brinquedos, e a segunda fase vai dobrar esse número. Todos osparticipantes da competição são da raça Border Collies, vindos da Espanha, Holanda, Hungria, Flórida, e claro, um representante do Brasil. A cachorra Gaia, de dois anos, conhece o nome de mais de 80 brinquedos e está no páreo para o título de mais inteligente do mundo.