Instagram inicia testes para pagar influenciadores por lives e IGTV

O Instagram anunciou, nesta quinta-feira (28), ferramentas de monetização para influenciadores por meio de transmissões ao vivo ou publicações de IGTV na rede social.

Durante o período de isolamento social devido à pandemia do coronavírus, muitos artistas e criadores de conteúdo têm feito transmissões ao vivo nas redes sociais, as famosas “lives” — inclusive, CLAUDIA também entrou na onda recentemente — e muitas pessoas têm apoiado seus influenciadores favoritos por meio de comentários e curtidas.

Agora, para dar ainda mais oportunidade aos criadores de gerar receita com o conteúdo produzido, o Instagram apresenta os “Badges” (que em tradução literal significa “distintivos”) para as lives. Durante a transmissão da live, quem assiste poderá comprar “Badges” a fim de apoiar financeiramente os produtores de conteúdo. Ao fazerem isso, os fãs irão se destacar nos comentários e desbloquear recursos adicionais, incluindo o posicionamento na lista de fãs com “Badges” e o acesso a um coração especial.

A ferramenta começará a ser testada no próximo mês com um pequeno grupo de influenciadores e empresas nos Estados Unidos. Nos próximos meses, testarão o recurso no Brasil, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Turquia, Espanha e México.

Os “Badges” ficam visíveis ao lado dos nomes dos usuários do Instagram durante uma transmissão ao vivo e desbloqueiam outros recursos adicionais

Já para o IGTV, que permite que os usuários postem vídeos com mais de um minuto de duração, a rede social passará a apresentar anúncios comerciais. “Queremos apoiar o investimento dos criadores no IGTV compartilhando a receita de publicidade com eles”, diz o comunicado oficial da rede social.

Parecido com o que já acontece no YouTube, os anúncios serão exibidos antes do vídeo, a partir de visualizações no feed (a página inicial do Instagram). A duração de cada propaganda será de até 15 segundos. No entanto, serão feitos testes ao longo do ano para que seja possível pular um anúncio, garantindo um resultado final que funcione tanto para os usuários, quanto para os criadores de conteúdo e anunciantes.

“Estamos comprometidos em tornar o IGTV um espaço eficaz e seguro para a publicidade de marcas, para que possamos ajudar os criadores de conteúdo a ganhar dinheiro e conectar as pessoas com ótimos produtos”, afirma a empresa em comunicado. As propagandas também serão testadas com um pequeno grupo nos Estados Unidos.

Live Shopping

Além dos “Badges” para as lives e dos anúncios no IGTV, o Instagram também anunciou recentemente o Live Shopping, que permitirá que os criadores e marcas tagueiem produtos durante suas transmissões ao vivo.

A ideia é que nos próximos meses a rede social expanda o acesso ao Shopping para mais influenciadores que desejem vender seus próprios produtos.

