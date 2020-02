O ‘olho’ das redes sociais para cobrar atitude dos líderes mundiais

A campanha que está ganhando proporção viral, quer chamar a atenção para o curto prazo para alcançar as 17 metas globais para desenvolvimento sustentável que foram estabelecidas em 2015 pela ONU de transformar o mundo até 2030. As metas envolvem questões de desenvolvimento social e econômico com pautas amplas que incluem desde pobreza, fome, água, saneamento básico, saúde, igualdade de gênero, justiça social, energia, urbanização e meio ambiente. Entrando na reta final de 10 anos, o The Global Goals iniciou a campanha com uma lista com ativistas do mundo todo e de diferentes causas que estão de olho nas promessas dos líderes mundiais. Desenhando um olho e incluindo as hashtags, a idéia é manter a pressão por soluções.

Dos dois mil apoiadores, há 54 brasileiros, que incluem Alice Braga, Camilla Pitanga, Wagner Moura e Fernando Meirelles, entre outros. Além deles, nomes como Dr Jane Goodall, Christianne Amanpour, Julia Roberts, Emilia Clarke, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Lily James e muitos outros apoiadores.