6 dicas para economizar na compra de materiais escolares

Cadernos, fichários, canetas, livros, borrachas, mochilas… a lista do que é necessário para o ano letivo é enorme, tão grande que parece não ser possível evitar gastar uma fortuna. Mas, na verdade, existem dicas importantes para você economizar na compra dos materiais escolares. Quer saber quais são? Neste texto, a CLAUDIA separou algumas.

Custo-benefício

Nem sempre comprar o item mais barato é mais vantajoso, especialmente quando o mais caro vale mais a pena. “Acredito que gastar o dinheiro de forma inteligente, direcionando o valor para o que de fato importa, é a melhor escolha para qualquer pessoa”, afirma Soraya Pelisson, que é especialista em finanças pessoais. Essa ideia exige pesquisar a qualidade dos produtos, pois é um critério para a compra. “Não é preciso economizar tudo sempre que puder, mas sim gastar adequadamente”, termina.

Cupons e cashback

“Alguns produtos são tabelados e costumam apresentar pouca variação de preço entre estabelecimentos diferentes”, de acordo com a especialista. Uma saída, na visão dela, é o uso de cupons e cashback, que são eficientes para economizar. O último, vale ressaltar, é um cartão de débito que devolve parte do dinheiro para o cliente quando ele realiza uma aquisição no varejo. “Os preços online costumam ser melhores do que os de loja física, mas é preciso analisar os fretes, pois eles podem encarecer a compra e fazer ela não valer tanto a pena no final”, completa.

Considere a vontade do seu filho, mas não só isso

Dizer um “não” para a criança nem sempre é uma tarefa fácil, e fica ainda mais difícil quando essa função cabe aos pais. Uma das formas de lidar com essa situação é não levar os filhos às compras, mas sim perguntar o que eles gostariam, se têm preferência por algum desenho ou possuem uma enorme vontade de algo específico. Assim, é possível evitar gastos estratosféricos e, paralelamente, atender aos gostos dos pequenos.

Vá com a lista do que precisa

A compra de itens desnecessários e o esquecimento dos objetos essenciais acontece principalmente quando as pessoas não sabem exatamente o que necessitam. Ao ter conhecimento do que você quer, fica mais fácil não se distrair com o que não é importante. Só de listar os materiais pode haver uma baita economia, aponta. Comece pelos cadernos, mochilas, lápis, canetas, borrachas, apontadores e depois vá para os mais específicos.

Compre com antecedência

Sabe aquela velha história de que quanto mais pessoas podem e querem adquirir um produto, mais caro ele fica? Isso envolve os conceitos de oferta e demanda, que aparecem em todo o mercado, inclusive no de materiais escolares. A partir disso, a profissional aconselha a compra do que você precisa fora dos momentos de grande procura. O início e o meio do ano é concentram a busca por esses produtos, então sempre que possível fuja desses períodos.

Pesquise o preço

Comparar o preço dos objetos entre lojas diferentes é uma dica que sempre aparece quando o assunto é economizar, e com os materiais escolares não seria diferente. Assim que você descobre o que precisa, deve começar a olhar as diferentes possibilidades de adquirir. Seja em lojas físicas, onlines ou nas duas, é crucial observar quanto cada um custa para encontrar a melhor oportunidade.