Enquete permite que estudantes escolham entre três possíveis datas do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) lançou hoje uma enquete para que estudantes votem entre três possíveis datas para o Enem. Há apenas uma possibilidade para a prova ocorrer ainda este ano; as outras opções são para 2021. A enquete acontece a partir de hoje (20) até dia 30 de junho.

A primeira opção é da prova acontecer em 6 e 13 de dezembro, com a edição digital em 10 e 17 de janeiro. A segunda opção é para que a prova seja realizada em 10 e 17 de janeiro de 2020, com a versão digital em 24 e 31 de janeiro. A última opção é para a aplicação da prova em 2 e 9 de maio, com o Enem digital em 16 e 23 de maio.

O Enem foi adiado após muita pressão de estudantes e especialistas em educação. Eles alegavam que a interrupção das aulas em decorrência da pandemia do novo coronavírus atrapalharia principalmente alunos do ensino público com dificuldade de acesso à internet e meios digitais, aumentando as desvantagens para esse grupo na entrada da universidade.

Quem quiser participar deve acessar a Página do Participante, usar CPF e senha cadastrados e então aparecerá as opções para escolha.

