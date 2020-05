O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será adiado de 30 a 60 dias em relação ao previsto nos editais, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC). A prova impressa seria aplicada nos dias 1º e 8 de novembro.

A decisão ocorre depois de o governo enfrentar críticas e questionamentos judiciais cobrando o adiamento da prova por causa da pandemia do coronavírus, que levou à suspensão das aulas presenciais nas escolas. O acontecimento provoca enorme discrepância no acesso aos estudos entre estudantes de colégios públicos e particulares, já que muitos alunos não possuem computadores, celulares ou acesso à internet para seguir o plano de aulas.

Na última terça-feira (19), o Senado aprovou projeto que permitiria adiar o Enem em caso de calamidade pública. O único senador que votou contra o texto foi Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). O texto seguiu para avaliação da Câmara dos Deputados. Antes disso, no mês passado, o Inep havia adiado apenas a versão digital, que seria realizada nos dias 11 e 18 de outubro, passando para os dias 22 e 29 de novembro.

As novas datas ainda não foram divulgadas, mas o Inep reitera que as inscrições para o exame seguem abertas até às 23h59 desta sexta-feira (22).

Veja abaixo a nota oficial do Instituto:

“NOTA OFICIAL | Adiamento do Enem 2020

Atento às demandas da sociedade e às manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do coronavírus no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram pelo adiamento da aplicação dos exames nas versões impressa e digital. As datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais.

Para tanto, o Inep promoverá uma enquete direcionada aos inscritos do Enem 2020, a ser realizada em junho, por meio da Página do Participante. As inscrições para o exame seguem abertas até as 23h59 desta sexta-feira, 22 de maio.”

