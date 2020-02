Shakes de chia fazem secar 3 kg em sete dias

Foto: Getty Images

Chia: está aí uma semente que pode ajudá-la a vencer a luta contra a balança sem passar fome e de maneira rápida. “Quando entra em contato com a água do estômago, a semente cresce, formando um gel que ocupa espaço no órgão e dá a sensação de saciedade. Assim, você come menos”, explica a nutricionista Catarina Stocco. A dica da profissional é consumi-la em forma de shake. “É o jeito mais simples de colocar a semente nas refeições. Além disso, o açúcar das frutas que vão no shake ajuda a tirar a vontade de comer doces”, diz. Segundo a nutricionista, dá para eliminar até 3kg em uma semana trocando uma refeição do dia pela bebida.

Aprenda a preparar 7 shakes diferentes, acrescente-os ao cardápio abaixo e prepare-se para secar!

Cardápio inserido

CARDÁPIO DE UMA SEMANA Café da manhã · SEGUNDA: 1 copo (250ml) de shake · TERÇA: 1/2 xíc. de granola sem açúcar com 1 copo de iogurte desnatado e 3 morangos picados · QUARTA: 1 xíc. (chá) de café com adoçante + 1 fatia de pão integral + 1 fatia de peito de peru + 1 fatia de mamão polvilhado com farinha de linhaça · QUINTA: 1 taça de salada de fruta com 1 col. (chá) de aveia, 1 fatia de pão integral com queijo branco, 1 xíc. de chá verde · SEXTA: 1 copo (250ml) de shake · SÁBADO: 1 iogurte com 1 col. (sopa) de focos de quinua real ou linhaça; 1/2 mamão papaia · DOMINGO: 1 xíc. (chá) de café com leite com adoçante + 1 fatia de pão integral + 1 fatia de presunto magro + 1 taça de salada de fruta polvilhada com semente de chia Lanche da manhã · 1 fruta Almoço · SEGUNDA: Salada de folhas verdes à vontade + 1 col. (servir) de arroz integral + 1/2 concha de feijão + 1 bife grelhado com cheiro-verde · TERÇA: Salada de folhas verdes à vontade + 1 col. (sopa) de ervilha + 1 xíc. (chá) de macarrão parafuso com alho e brócolis + 1 flé de frango grelhado · QUARTA: Salada de folhas verdes à vontade + 1 prato (sobremesa) de vagem refogada + 1 col. (servir) de arroz com 1 col. (sobremesa) de gergelim + 1 hambúrguer de carne moída feito em casa · QUINTA: Salada de escarola com 1 cenoura ralada + Brócolis à vontade + 1 col. (sopa) de arroz integral + 4 col. (sopa) de picadinho de carne · SEXTA: Salada de rúcula à vontade com 3 tomates secos e 1 col. (sobremesa) de gergelim + 1 prato (sobremesa) de couve-for + 1 filé de mignon grelhado com alecrim · SÁBADO: Salada de folhas verdes com repolho-roxo à vontade + 4 col. (sopa) de risoto de frango ou de legumes + 1 sobrecoxa de frango assada · DOMINGO: Salada com agrião, alface e tomatecereja à vontade com 1 col. (sopa) de azeite, 2 col. (sopa) de grão-de-bico cozido + 1 col. (servir) de arroz com legumes + 1 filé de carne de boi grelhado Lanche da tarde · SEGUNDA: 1 pera · TERÇA: 1 copo (250ml) de shake · QUARTA: 1 iogurte desnatado + 3 morangos · QUINTA: 1 barra de cereal · SEXTA: 3 damascos secos · SÁBADO: 1 copo (250ml) de shake · DOMINGO: 1 picolé de fruta Jantar · SEGUNDA: Salada de folhas verdes à vontade com 1 tomate, 1 cenoura ralada com 1 col. (sopa) de azeite, limão ou vinagre + Omelete de 2 ovos temperado com cebola e cheiro-verde · TERÇA: 1 flé de peixe grande assado com tomate e orégano + Salada de folhas verdes à vontade com 1 col. (sopa) de azeite · QUARTA: 1 copo (250ml) de shake · QUINTA: 1 copo (250ml) de shake · SEXTA: Salada com alface, agrião e repolho-roxo à vontade + 2 palmitos com azeite e alecrim • Omelete de 2 ovos com cebola, cebolinha e tomate · SÁBADO: Salada de folhas verdes à vontade com 1/2 xíc. de queijo tofu + 1 lata de atum em água + 1 col. (sopa) de azeite · DOMINGO: 1 copo (250ml) de shake Ceia · Chá relaxante, como camomila

